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Gönen'de fotokapanlara ilginç pozlar

Gönen'de fotokapanlara ilginç pozlar

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bazı vatandaşlar, yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapanlara poz verip memleketteki yakınlarına selam gönderdi. Fotokapanlara bölgede dolaşan ayıların da yansıdığı görüldü.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bazı vatandaşlar, yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapanlara poz verip memleketteki yakınlarına selam gönderdi.

Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ilçesinin kırsal Fındıklı ile Karasukabaklar mahallelerinde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara vatandaşların ilginç görüntüleri de yansıdı. Mahallelilerden bazıları fotokapanlara poz verirken, bazıları da memleketteki ailesine selam gönderdi. Bir vatandaş fotokapana el salladı. Bir başka kişi ise daha iyi görüntü alması için fotokapanın temizliğini yaptı.

Fotokapanlara bölgede dolaşan ayıların da yansıdığı görüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Orman İşletme Müdürlüğü Gönen Yaşam Haberler

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