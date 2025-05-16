Gonca Güzyurdu'nun Anısı Nurgöz İlkokulu'nda Yaşatılacak

Gonca Güzyurdu'nun Anısı Nurgöz İlkokulu'nda Yaşatılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Gonca Güzyurdu'nun adı, Nurgöz İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışında aile üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Aksaray'da geçirdikleri kazada babası Harun Güzyurdu (70) ile hayatını kaybeden Nurgöz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gonca Güzyurdu'nun (12) adı, okulun yeni yapılan kütüphanesine verildi. Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin, "Kız kardeşim adına çok sevindim. İsmi burada yaşayacak" dedi.

Kaza, 7 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan ve içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu yönetimindeki 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu yaşamlarını yitirdi. Baba ve kızı, Nurgöz köyünde toprağa verildi.

SINIFTAKİ SIRASI AYNI KALDI

Gonca Güzyurdu'nun ismi, okulu Nurgöz İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışına ablası Fadime Serin ile ağabeyi Ziya Güzyurdu öğretmenleri, sınıf arkadaşları ile Aksaray Gençlik Merkezi gönülleri katıldı.

Sınıf öğretmeni Merve Kara, "Gonca, çok meraklı ve çok başarı bir öğrencimizdi. Okumayı da çok seviyordu. Merak ettiği şeyi defalarca öğrenene kadar sorardı. Bir trafik kazasında babasıyla birlikte vefat ettiler. Sınıftaki sırası o günden bugüne aynı şekilde kaldı. Biz de hiçbir şeyini değiştirmedik. Yeni açılan kütüphaneye Goncagül ismi verildi. Bizler ve arkadaşları kütüphaneyi duyunca mutlu olduk. Okul bahçesinde, öğrencilerimizin 'Osimen' ismini verdiği bir köpeği var, onlara zarar vermiyor ve koruyor. Maskeli olduğu için 'Osimen' adını verdik. Gonca da Osimen'i çok sevdiği için onun da fotoğrafını buraya koymak istedik" dedi.

'ANISI YAŞAYACAK'

Gonca Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin ise, "Köyümüzde büyük bir market olmadığı için babam ile kardeşim, kaza günü kumanda pili almaya gittiler. Biz de kazadan 1-2 saat sonra öğrendik. Ben kız kardeşim adına çok sevindim. Bunu yapan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Buradan tüm çocuklar sebeplenecek. İsmi burada yaşayacak" dedi.

Ağabeyi Ziya Güzyurdu ise şunları söyledi:

"Ben de bu okuldan mezun oldum. Kardeşimin adına böyle bir kütüphane açılması beni çok mutlu etti. Fotoğrafını görünce biraz duygulandım. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Anısı burada yaşayacak."

Aksaray Gençlik Merkezi gönüllüsü Seval Katık,"Bu kütüphaneyi vefat eden öğrenci kardeşimiz adına kurduk. Bundan birkaç ay önce kitap toplama kampanyası başlattık. Sınıfımızı boyadık, perdelerimizi taktık. Hayırsever arkadaşların yardımıyla sandalye ve masalar getirdik. Çocukların iyi bir şekilde faydalanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında

33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağındalar
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hamle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.