Gömeç'teki Mağdurlar Dernek Kurdu

Gömeç ilçesinde, 10 yıl önce 'Torununuzun torununa kalacak, ucuza almak için temelden girin' sloganı ile satışa çıkan termal tesislerinden devre mülk satın alan vatandaşlar, mağduriyetlerini gidermek için dernek çatısı altında bir araya geldi. Mağdurların oluşturduğu, Yaşam Termal zedeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk genel kurulu Burhaniye'de Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken, başkanlığa Fahri Gökdağ seçildi.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde, 10 yıl önce yapımına başlanan termal tesislerinin bu güne kadar hak sahiplerine teslim edilememesi tepkilere neden oldu. Bu güne kadar sosyal medyada oluşturdukları sayfalarda seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar, şimdi de Yaşam Termal zedeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Mağduriyetin büyük olduğunu anlatan vatandaşlar, dernek çatısı altında haklarını arayacaklar. Turkiye'nin her yerinden binlerce aileye devre mülk satışı yapan firma 10 yıldır parasını ödemiş olan ailelere devre mülklerini teslim edemedi. Sayıları 2 bini geçen mağdurlar bu güne kadar, sosyal medya sayfaları oluşturup sesini duyurmaya çalışırken, bundan sonra dernek çatısı atışı altında haklarını arayacaklar. Dernek çatısı altında hak arayacaklarını anlatan Şekernaz Erdoğan, "10 yıl önce buradan geleceğimizi düşünerek yer aldım. Şimdi 10 yıl geçti. 2 binden fazla üyesi var, mağdurumuz var. Termal faaliyete geçmedi. Onun için bizde bir araya geldik. 2 bin kişiyi bir araya toplayıp dernek kuracağız. Dernek olarak mücadele vereceğiz. Hak arayışındayız" dedi. Mustafa Aygül de, "Yaşam Termal üyesiyim. Bir sorunumuz var, şu anda bitirilemedi. Yıllar oldu. Biz buraya paralarımızı ödedik. Şimdi bir dernek kurduk. Bu dernekte de şu anda toplantı halindeyiz. Yeni bir yönetim seçmek üzereyiz. İnşallah, bunu başaracağız. İnşallah, bu toplantı hepimize hayırlı olur" diye konuştu. Kemal Alpinanç ise, " Yaşam Termalzedeler olarak dernek kurumunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki haklarımızı dernek çatısı altında yasal yollardan arayacağız. Bütün üyeler adına İnşallah, hakkımızı alacağız" dedi. - BALIKESİR