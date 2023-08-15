Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah gölünün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı

Gölün kalbi ortaya çıktı

Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah gölünün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı

SİVAS - Aşırı sıcakların yaşandığı Sivas'ta Kellah gölünün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran şekil ortaya çıktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda kurudu. Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.

"Ben artık ölüyorum kalbime sahip çıkın"

Kalp şeklini andıran gölün fotoğrafını yorumlayan bir vatandaş "Ben artık ölüyorum kalbime sahip çıkın" diyerek doğanın korunması gerektiğini ifade etti.