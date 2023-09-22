Gölcük'te Tarlada Çıkan Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Kocaeli'de anız yangını: Dumanların arasında kalan köpek kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Ekipler bir köpeği dumanların arasından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kırsal İrcadiye Mahallesi'nde bulunan tarladan bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, gökyüzünü dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, arazör, orman genel müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ve orman ekiplerine, iş makineleri yol açtı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Öte yandan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri, bir köpeği dumanların kurtardı.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.