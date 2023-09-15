Gölcük'te İşçi Servisi Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra devrildi. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1)İŞÇİ SERVİSİ, KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNE VE KIZINA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, anne Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt (5) hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 6 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit Orhan yönetimindeki 41 P 9013 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt'a (5) çarptıktan sonra devrildi. Anne Ayfer Başkurt olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Nur Eylül Başkurt, servisin sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nur Eylül Başkurt, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis midibüsünün sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K.'nın hastanede tedavileri sürürken, sürücü Ümit Orhan'ın hastanede verdiği ilk ifadede aracının freninin boşalması sonucu kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken Ayfer Başkurt'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen kızı Nur Başkurt'un cezaesi de aynı morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.