Gölcük'te İşçi Servisi Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir işçi servisi, yoldan yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, yoldan yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 41 P 9013 plakalı işçi servisi, yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam