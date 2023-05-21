Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Yaşam Haberleri

Bolu'da çam ormanlarının arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla görsel bir şölen oluşturan parkta, iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip, piknik yaptılar.

BOLU'da çam ormanlarının arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler, dinlenmek için tabiat parkına geldi. Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden günübirlik turlarla gelenler nedeniyle göl çevresindeki oturma alanlarının tamamı doldu. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla görsel bir şölen oluşturan parkta, iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip, piknik yaptılar. Bazı tatilciler de golf araçlarına binerek göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.


Bolu Seçim Sonuçları
Bolu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bolu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Yaşam

Gölcük Bolu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title