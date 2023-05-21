Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Gölcük Tabiat Parkı Hafta Sonu Yoğunluğu

Yaşam Haberleri

Bolu'da çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Gölcük'te iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip piknik yaptı.

BOLU'da çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler, hafta sonu tatili için tabiat parkına geldi. Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden günü birlik turlarla Gölcük'e gelenler nedeniyle göl çevresindeki oturma alanlarının tamamı doldu. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Gölcük'te iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip piknik yaptı. Bazı tatilciler de golf araçlarına binerek göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.(DHA)

Bolu Seçim Sonuçları
Bolu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bolu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Gölcük Bolu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title