Gölcük Tabiat Parkı Hafta Sonu Yoğunluğu

BOLU'da çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler, hafta sonu tatili için tabiat parkına geldi. Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden günü birlik turlarla Gölcük'e gelenler nedeniyle göl çevresindeki oturma alanlarının tamamı doldu. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla hayran bırakan Gölcük'te iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip piknik yaptı. Bazı tatilciler de golf araçlarına binerek göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.(DHA)