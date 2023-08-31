Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakamın çocuklarını Kocaeli Valisi Yavuz teselli etti

KOCAELİ - Kansere yenik düşen Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kaymakamı Yusuf Özdemir, tören ve kılınan cenaze nazmının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan Özdemir'in eşi ve çocuklarını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz teselli etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir dün, evinde rahatsızlandı. Özdemir'in ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir için, Kocaeli Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törene katılan Özdemir'in eşi yürümekte güçlük çekti. Özdemir'in 2'si erkek 3 çocuğu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Bir kardeşimi kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içindeyim"

Ölüm haberini almasıyla dünyasının adeta başına yıkıldığını söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bir kaymakamı kaybetmekten çok bir kardeşimi kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içindeyim. Konuşmanın bir hayli zor olduğu bu süreçte, elbette böylesine güzel bir insanı, vatan sevdasıyla dolu bir kardeşimizi hak ettiği şekilde uğurlamak bu şehrin valisi ve onun en yakın çalışma arkadaşı olarak görevim. Geçmişinden bu güne vatan sevdası idealist hayalleri olan, hastalığında bile önümüzdeki süreçte bile önümüzdeki süreçte yapacaklarını dile getiren, çalışma azmi ve iş sevdasından hiçbir şey kaybetmemiş namuslu, dürüst, idealist bir meslektaşımız olarak evlatlarına güzel bir miras bıraktı. Üşümesin diye üstünü örttüğümüz insanların cenaze namazına katılıp uğurlamadan, gerçek hayatı anlayamazsın" dedi.

Tören sonunda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özdemir'in eşine Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı taktim etti.

Kocaeli Valiliğindeki törenin ardından Kaymakam Yavuz Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Gölcük İlçesine getirildi. Cenaze Namazı öğle nazmına müteakip Gölcük Merkez Camiinde kılındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özdemir'in gözyaşlarına boğulan Özdemir'in çocuklarını teselli etti. Özdemir'in cenazesi Samsuna toprağa verilecek.