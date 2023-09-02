Çankırı'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler iş makinesi yardımı ile işçiye ulaştı ancak hayata döndürülemedi. Soruşturma başlatıldı.

- Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

ÇANKIRI - Çankırı'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması neticesinde işçilerden Orhan Arvaz göçük altında kaldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine

AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler iş makinesi yardımı ile Arvaz'a ulaştı. Göçük altından çıkartılan Arvaz tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arvaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.