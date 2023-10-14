Göçerler Kışı Sıcak İllerde Geçirecek

Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı gibi illerdeki göçerler, kışı geçirmek için sıcak illere göç etmeye başladı. Hayvanlarıyla birlikte Batman, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır illerine göç eden göçerler, yaklaşık 2 ay süren yolculuğun ardından şehir merkezlerine yakın yerlerde konaklayacak.

İlkbaharda Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı gibi illerdeki yüksek rakımlı yaylalara doğru hayvanlarını çıkaran göçerler, havaların soğumasıyla birlikte yayla sezonunu sonlandırarak kışı geçirecekleri sıcak illere göç etmeye başladı.

Sonbaharda havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hayvanlarını daha sıcak bölgelerdeki kışlaklara götürerek kışı geçirmeyi hedefleyen göçerler, hayvanlarıyla birlikte kış aylarını geçirmek için Batman, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır illerine göç başlattı. Yaklaşık 2 ay süren dönüş yolculuğunda çadırlarını, eşyalarını eşeklere yükleyen göçerler, sürülerini de önlerine alarak her türlü hava şartlarına rağmen günlerce kimi zaman karayollarında kimi zaman da dağ bayır demeden yürüyerek, yaklaşık 2 ay süren yolculuğun ardından şehir merkezlerine yakın yerlerde konaklayacak.

"15 gündür yoldayız, yolculuk iki ay sürüyor"

Yaz aylarını Muş ovasında geçirdikten sonra kış aylarını geçirmek için Mardin'e doğru yola çıktıklarını belirten göçer Hadi Tuğay, 15 gündür yola çıktıklarını ve 2 aylık yolculuğun ardından Mardin'e ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Tuğay, "Muş ilinden geldik. 15 gündür yoldayız. Mardin'e gideceğiz. Daha 2 aylık yolculuk var önümüzde. Zor bir meslektir. Biz bu mesleği dedelerimizden devir aldık. Dedelerimizin dedesi de bu işi yapıyordu. Bizim mesleğimiz budur. Muş'ta 4 ay kaldık. Sabah yola çıktık 6 saat oldu hiç dinlenmedik. Biz 2 kişi sürekli hayvanlarla beraberiz" dedi. - BATMAN