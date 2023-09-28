Göçerler, hayvanlarını korumak için geceleyin dönüş yolculuğuna çıkıyor

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yayla sezonunu tamamlayan göçerler, hayvanlarının sıcaktan etkilenmesini önlemek ve kara yollarında ulaşımı aksatmamak için köye dönüş yolculuklarını geceleri yapıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan göçer aileler, koyunlarından daha iyi verim almak için her yıl ilkbaharda 3 bin rakımlı dağlara çıkıyor.

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde yayla sezonunu tamamlayan göçerler, hayvanlarının sıcaktan etkilenmesini önlemek ve kara yollarında ulaşımı aksatmamak için köye dönüş yolculuklarını geceleri yapıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan Pertek ve Çemişgezek ilçesindeki göçer aileler, koyunlarından daha iyi verim almak için her yıl ilkbaharda 3 bin rakımlı dağlara çıkıyor.

Yaz mevsimini genellikle Ovacık ve Pülümür'ün yaylalarında geçirmeyi tercih eden göçerler, belirli noktalara kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüp sürekli koyunlarının bakımıyla ilgileniyor.

Sürülerini bitki çeşitliğinin fazla olduğu arazilerde otlatan göçerler, bu sayede koyunların süt veriminin artmasını ve ürettikleri peynirin daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Dağ yollarında yük taşımak için at, katır ve eşeklerden faydalanan göçerler, mevsime bağlı Ganigasik, Merg, Arpaçukuru, Sarıgül, Deveçukuru, Katır Gölleri, Karagöl, Kızılçayır, Kalan ve Buyer yaylalarında otlakların azalmasıyla da köylerine doğru dönüşe başladı.

Gruplar halinde belirledikleri rotalarda yolculuk yapan göçerler, kara yollarında olası trafik kazalarına sebep olmamak ve koyunları sıcaktan korumak için gündüzleri serin yerlerde mola veriyor.

Gün batımıyla araç geçişlerinin sakinleştiği yollarda tekrar harekete geçen göçerler, gece yolculukları esnasında ise zaman zaman bozayı, kurt ve çakal saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Hayvanlarını "Kangal" köpeklerinin yardımıyla yırtıcılardan koruyan göçerler, yaklaşık iki hafta süren zorlu göçün sonunda köylerine ulaşmayı başarıyor.

Göçerlerden Ozan Dinçer, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleğini yıllardır severek yaptığını söyledi.

"İlkbaharda etkili olan yağışlar yaylalara bereket kattı"

Hayvanlarla iç içe yaşamanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Dinçer, "İlkbaharda etkili olan yağışlar yaylalara bereket kattı. Geçmiş yıllara göre bu sene ürettiğimiz peynirden daha yüksek verim ve kazanç sağladık. Yaklaşık 4 aydır Pülümür'deki Kalan Yaylası'nda hayvanlarımızın bakımını yapıyorduk ve sezonu kapattığımız için köyümüze dönüşe geçtik. Bir haftadır yoldayız ve Ovacık'ta mola verdikten sonra Çemişgezek'e doğru tekrar 5-6 gün yol yürüyeceğiz." dedi.

Dinçer, yayla dönüşünün zorluklarla dolu olduğunu belirterek, "Gece yolculuğu yapmak çok zor oluyor. Ormanlık alanlardan geçtiğimiz için bozayı, kurt ve domuzlarla çok karşılaşıyoruz. Sürülerimizi kısa sürede köyümüze ulaştırmaya çalıştığımız için çok uykusuz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gündüzleri yollarda araç geçişi yoğun olduğu için sıkıntı yaşıyoruz"

Göçer Sercan Dinçer de ailesiyle küçükbaş hayvancılıkla ilgilenerek geçimini sağladığını anlattı.

Her yıl koyunlarını 3 bin rakımlı yaylalara çıkardığını vurgulayan Dinçer, "Gündüzleri yollarda araç geçişi yoğun olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle de hayvanlarımızı belirli alanlarda bekletip dinlendiriyoruz. Bir de koyunlar gece otlamayı ve hareket etmeyi daha çok seviyor. Biz de bu sebeplerden dolayı gece saatlerinde yolculuk yapmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.