Haberler

Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı

,
Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Çankırı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında gizli buzlanma sebebiyle 4 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle D100 karayolunda ulaşım aksadı.

Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı

ÇANKIRI - D100 karayolu Çankırı kesiminde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da 4 gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunun Çankırı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan 3 kişinin müdahalesi olay yerinde yapılırken, Meryem D. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalar sebebiyle ulaşımın aksadığı D100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanabildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çankırı Ulaşım Hava Durumu Kaza Yaşam Haberler

title