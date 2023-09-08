Giresun'un Alucra ilçesinde ahşap ev yangını

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Arda Köyünde çıkan yangın sonucunda, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arda Köyü'nde Yahya Taşbaşı'na ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alucra Belediyesi İtfaiye amirliği ve Alucra Orman İşletme Şefliği yangınla mücadele ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN