Giresun Müftüsü Osman Gülbe, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Giresun'un Espiye ilçe Müftüsü Osman Gülbe, bazı hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek moral verdi ve taleplerini dinledi.

Giresun'un Espiye ilçe Müftüsü Osman Gülbe, bazı hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.???????

Gülbe, Çam Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında hem "geçmiş olsun" dileklerini iletti hem de talepleri dinledi.

Hasta ve yaşlı ziyaretlerinin önemine işaret eden Gülbe, "Hastalarımıza, yaşlılarımıza moral vermek, dua etmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." dedi.