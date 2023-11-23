Giresun İl Özel İdaresi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Giresun İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmaları için gerekli ekipman ve personel hazırlıklarını tamamladı. 26 greyder, 11 yükleyici, 26 kanal kazıcı, 4 kar bıçaklı kamyon ve 125 personel ile karla mücadele çalışmaları sürdürülecek.

Giresun İl Özel İdaresince karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kış döneminde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 26 greyder, 11 yükleyici, 26 kanal kazıcı, 4 kar bıçaklı kamyon ve 125 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, başta grup yolları olmak üzere sorumluluk sahasındaki yollarda buzlanma olaylarına karşı kullanılacak gerekli miktarda tuz ve kumun da temin edildiği kaydedildi.