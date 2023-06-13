Giresun Espiye'de Aile Destek Merkezi açıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkez Mahallesi'nde inşası tamamlanan merkezde, kurs atölyeleri, çocuk oyun odası ve derslikler yer alıyor. Törende konuşan Kaymakam Taner Tengir, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Mahallesi'nde inşası tamamlanan merkezde, kurs atölyeleri, çocuk oyun odası ve derslikler yer alıyor.

Törende konuşan Kaymakam Taner Tengir, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tengir, merkezin önemli görevler üstleneceğini aktararak, "Merkezde bayanlara yönelik kurslar, okuma yazma, bilgisayar, kuaförlük ve rölyef kursları açılacaktır. Kadınlarımız nasıl evlerine sahip çıkıp koruyorlarsa burayı da aynı şekilde sahip çıkıp korumaları lazım." dedi.