Giresun'un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyündeki tarihi arı çardakları tescillendi. Boncukçukur köyündeki arı çardakları yöreye özgü çivisiz mimari ile yapılmıştır ve tarihi 500 yıla dayanmaktadır. Çardaklar, ayıların arılara zarar vermemesi için doğal bir ayı savar görevi yapmaktadır. Giresun Üniversitesi ile yapılan çalışmalar sonucunda çardaklar tescillenmiştir. Bu sene ise bal rekoltesi yağışlı hava şartları nedeniyle çok azdır.

Giresun'da yüzyıllık arı çardakları tescillendi

GİRESUN Giresun'un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyündeki tarihi arı çardakları tescillendi.

İlçenin özellikle kestane ve orman gülü bal üretiminde önemli bir yeri olan Boncukçukur köyündeki tarihi doğal ayı savar arı çardakları Giresun Üniversitesi ve Boncukçukur Köyü Derneğinin yaptığı çalışma sonucunda tescillendiği kaydedildi.

Boncukçukur köyündeki arı çardaklarının yöreye özgü çivisiz mimari ile yapıldığını ve tarihinin yaklaşık 500 yıla dayandığını ileri süren Boncukçukur Köyü Derneği Başkanı Yakup Çukur, "Arıcılık köyümüzün tarihi kadar eski bir geçim kaynağıdır. Köyümüzde her hane mutlaka arıcılıkla uğraşmaktadır. Özellikle kestane ve orman gülü olarak bilinen deli bal üretimi mevcuttur. Günümüzde ayıların arıya zarar vermemesi için elektrikli çitler tercih edilirken, bizim köyümüzdeki tarihi çardaklar doğal bir ayı savar görevi yapmaktadır. Genellikle yörenin kestane ağaçlarından çivisiz olarak üst üste geçirmeli olarak konulan kütüklerin üzerine yapılan çıkmalı çardaklara ayılar çıkamamaktadır. Bu da hem ayıya zarar vermemekte hem de ayı, kovanlara zarar verememektedir. Yüzyıllardır atalarımızın uyguladığı bu yöntem geleneksel olarak devam etmektedir. Bu çardaklar Giresun Üniversitesiyle yaptığımız çalışmalar sonucunda tescillenmiştir. Köyümüzde neredeyse belirli aralıklarla onarılarak 500 yıldır kullanılan çardaklar mevcuttur. Bu konuda hem mevcut çardakların onarımı hem de yeni çardakların yapımı konusunda bir proje üzerinde de çalışmaktayız" dedi.

Bal rekoltesi yok denecek kadar az

Bu seneki bal rekoltesiyle de ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Çukur, "Bu sene genel olarak hava şartlarının yağışlı gitmesi nedeniyle ciddi bir rekolte kaybı yaşanmaktadır. Köyümüzde 30'un üzerinde çiçek florası bulunmaktadır. Ancak özellikle kestane ve orman gülü balı ön plana çıkmaktadır. Genelde sipariş üzerine bir sene önceden köyümüz balı satılırken bu sene arının kendisini dahi besleyecek kadar bal üretiminin olmayacağını söylemek mümkündür" diye konuştu.