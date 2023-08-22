Giresun'da Torunuyla Çaya Giren Dede Boğuldu

Giresun'un Çamoluk ilçesinde serinlemek amacıyla torunuyla Kelkit Çayı'na giren Durmuş Arabul (67) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren torunu ise köylüler tarafından kurtarıldı. Köylülerin yaptığı arama çalışması sonucu Durmuş Arabul'un cesedi bulundu.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde torunuyla ile Kelkit Çayı'na giren dede boğuldu.

Serinlemek için 11 yaşındaki torunu Affan Kartal Arabul ile Fındıklı köyünden geçen Kelkit Çayı'na giren 67 yaşındaki Durmuş Arabul bir anda suda kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu ise olayı gören köylüler kurtardı. Köylüler tarafından yapılan arama çalışması sonucu Durmuş Arabul'un suda cansız bedeni bulundu. - GİRESUN