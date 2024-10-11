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Giresun'da Nadir Görülen Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi

Giresun'da Nadir Görülen Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi
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Giresun'da, dünyada ender görülen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde görüntülendi. Bu kelebek türü, hızlı kanat çırpmasıyla bilinirken, renkleriyle de ilgi çekiyor.

GİRESUN'da İl Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği (Daphnis nerii)', görüldü.

Afrika, Asya ve Hawaii Adaları'nın bir kısmı ile Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görülen, en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği' Giresun'da Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde görüldü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personelinin görüntülediği, kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği ilgi odağı oldu.

Haber - Kamera: Hakan HAKABASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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