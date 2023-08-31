Giresun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye'den Yağlıdere istikametine gitmekte olan Bahri Ö. idaresindeki 28 EG 963 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Vahit S. yönetimindeki 16 ZG 398 plakalı otomobil, Hacımahmutlu köyü mevkinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Bahri Ö., otomobil sürücüsü Vahit S. ile otomobilde bulunan Elmas Seyidoğlu yaralı olarak olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri tarafından Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Elmas Seyidoğlu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN