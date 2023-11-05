Giresun'da kamyonun açılan damper kapağından dolayı bir kişi hayatını kaybetti
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Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağı yol kenarındaki bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet köyünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun hareket halindeyken açılan damper kapağı, yol kenarındaki Ayhan Çoruh'a (45) çarptı.
Kazada yaralanan Çoruh, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam