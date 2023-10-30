Giresun'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde, kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Espiye-Soğukpınar kara yolunda, Kazım Aydın (66) yönetimindeki 61 AHL 129 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Adem Aydın (83) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü Aydın ile yolcular Kemal Aydın ve Yaşar Demir ise yaralandı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.