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Giresun'da fırtına nedeniyle uçan çatı çocuğun üzerine düştü

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Yaşam Haberleri
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Giresun'un Keşap ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'un Keşap ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralanırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bir apartmanın fırtına nedeniyle uçan çatısı, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatının uçarak çocuğun üzerine düşme anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Yaşam

Giresun Fırtına Güvenlik Hava Durumu Kaza Yaşam Haberler

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