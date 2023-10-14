Giresun'da Fındık Bahçesinde Yanarak Ölen Kişi
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Yaşam Haberleri
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi, fındık bahçesinde çalı yaktığı sırada alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Giresun'da fındık bahçesinde çalı yakan kişi, ateşin yayılmasını engellemeye çalıştığı sırada yanarak öldü.
Dereli ilçesinin Alancık köyünde, 73 yaşındaki Fahri Gedikoğlu, kendisine ait fındık bahçesindeki çalıları temizlemek için yaktı.
Büyüyen ateşin diğer fındık bahçelerine yayılmasını engellemeye çalışan Gedikoğlu, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam