Giresun'da ayıdan kaçarken yaralanan genç taburcu edildi
Giresun'un Alucra ilçesinde bir genç, önüne çıkan ayıdan korkarak kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Genç, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Giresun'un Alucra ilçesinde önüne çıkan ayıdan korkup kaçmak isteyen genç, yere düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabörk köyü Kanlıca Yaylası'nda A.T.A. (19), arazide yürüyüş yaptığı sırada önüne çıkan ayıdan korkarak kaçmaya başladı.
Bu sırada dengesini kaybeden genç, yere düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
A.T.A, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Yaşam