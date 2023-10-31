Haberler ›› Yaşam ›› Giresun'da ağaç kesimi sırasında kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'da ağaç kesimi sırasında kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde, ağaç kesimi sırasında kafasına ağaç dalı çarpan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.