Giresun'da ağaç kesimi sırasında kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
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Giresun'un Alucra ilçesinde, ağaç kesimi sırasında kafasına ağaç dalı çarpan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Alucra ilçesinde, kesim sırasında kafasına ağaç dalı çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmacık köyünde ağaç kesimi sırasında, kafasına ağaç dalı çarpan Koray Mındık (20), olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi.
Mındık'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşam