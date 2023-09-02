Gerze Kaymakamı Tekin Dündar'a veda yemeği düzenlendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanlığına atanan Gerze Kaymakamı Tekin Dündar için veda yemeği düzenlendi. Dündar, Gerze ilçesindeki görev süresi boyunca yapılan çalışmalardan ve dostluklardan bahsederek teşekkür etti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanlığına atanan Gerze Kaymakamı Tekin Dündar için veda yemeği düzenlendi.

Özel bir salonda düzenlenen programda konuşan Dündar, Gerze ilçesinde görev yaptığı iki yıl boyunca çok güzel çalışmalar ve dostluklar kazandığını belirtti.

Dündar "İki sene Gerze'nin ekmeğini yedik, suyunu içtik. Ankara'da nasipse çalışmaya devam edeceğiz. Ankara'da bir kapınızın olduğunu lütfen unutmayın. Biz toplum olarak misafirperveriz. Tüm çalışma arkadaşlarım özveriyle, ellerinden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Belediye başkanımız, muhtarlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimizin bu noktada hakikaten yakın ilgi ve alakalarını gördüm. Ben şuna inanıyorum iyi niyetli olduktan sonra herkesi ortak bir payda da buluşturabilirsiniz. Ben tekrar bu kadirşinaslığı gösterip buraya kadar geldiğiniz için bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana helali hoş olsun. Dediğim gibi Ankara'da her zaman bir kapınız olduğunu unutmayın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Ben Gerze için üzülüyorum. Birlikte projelerimiz vardı. Gerze için bir amacımız emelimiz vardı. Her konuda çalıştı, bizlere yardımcı oldu. Ben kendisinden Allah razı oldun diyorum ama Ankara'da bir kapımız olduğunu da biliyorum. Kendisine Gerze için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun Sayın Kaymakamım" diye konuştu.

Program Kaymakam Dündar'a plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.