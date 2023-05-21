Germencik'te 19 Mayıs Kutlamaları

Aydın'ın Germencik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yürüyüş ve konser düzenlendi. Şehit Cafer Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra burada düzenlenen konserde şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Etkinlikte sportif dallarda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri de verildi.