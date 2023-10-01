Geri Dönüşüm Deposunda Hurda Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

İzmit'te bir geri dönüşüm depolama alanında düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİT'te, bir geri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan geri dönüşüm depolama alanında meydana geldi. Alanda düzenlemeye çalıştığı hurda malzemeler Birol Deveci'nin üzerine düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, Deveci'nin üzerine düşen malzemeyi kaldırırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekibinin yaptığı incelemede Deveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Deveci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)