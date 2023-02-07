Genel Başkandan Hüda Par üyelerine çağrı: Kurtarma ekiplerine yardımcı olun
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Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Acil Koordinasyon Merkezinden gelişmeleri takip etti. Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üyelerimize çağrımdır, "Bulabildikleri iş makineleriyle kurtarma ekiplerine yardımcı olsunlar." dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem anından beri gelişmeleri takip eden ve sahadaki üyeleri koordine eden Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından önemli çağrılarda bulundu.
Bölgedeki durumu yakından takip eden Yapıcıoğlu, "Bazı yollarda çökme ve çatlaklar meydana gelmesi ve ayrıca hava muhalefetinden dolayı yardımlar ve ekipler deprem bölgesine geç ulaşıyor. Askeri helikopterler seri bir organizasyonla söz konusu yardımları ve ekipleri çok daha hızlı ulaştırabilir." ifadelerini kullandı.
Sahadaki üyelerine seslenen Hüda Par lideri Yapıcıoğlu, "Depremin etkilediği alan çok geniş ve sahadan edindiğimiz bilgilere göre kurtarma ekipleri birçok yere henüz yetişememiş. Deprem bölgesindeki ve civarındaki üyelerimize çağrımdır; bulabildikleri iş makineleriyle kurtarma ekiplerine yardımcı olsunlar." dedi.
Zekeriya Yapıcıoğlu ayrıca Kızılay'ın kan bağışı çağrısına da icabet edilmesi gerektiğini ifade etti.