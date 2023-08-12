Gençlik Merkezi'nden çocuklar eğlendi

Gençlik Merkezi'nden çocuklar gönüllerince eğlendi

ERZURUM - Yakutiye Gençlik Merkezi, Erzurum'da değişik bölgelerden gelen yaklaşık 90 çocuğu konuk etti.

Son yıllarda çocuklara ve gençlere yönelik önemli etkinliklerin altına imza atan Gençlik Merkezleri, Erzurum'da da özellikle yaz aylarını fırsat bilerek yoğun aktiviteler düzenliyor. Yakutiye Gençlik Merkezi'de bu anlamda örnek bir etkinlik yaptı. Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selçuk Algül, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi noktasında katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada yaklaşık doksan öğrencimize akıl, zeka, ebru, resim, arduino ve robotik kodlamayı anlattık. Kendi ellerimizle yapmış olduğumuz pamuk şekerlerini çocuklara dağıtarak onlara güzel bir gün geçirme fırsatı verdik. Burada yapmış olduğumuz faaliyetlere bütün gençleri ve çocuklarımızı bekleriz. Bakanlığımız tarafından belirlemiş olan on iki ve yirmi dokuz yaş arasındaki gençleri sürekli buradaki kurslara katılımlarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerin eğlenceli ve mutlu halleri gözlerden kaçmazken, özellikle çocukların hemen hemen hepsinin arduino ve robotik kodlama konularına oldukça fazla ilgi gösterdikleri gözlendi. Pamuk şekeri dağıtımında ise kuyruğun sonu bitmek bilmedi.