Gençler poşetleri aldı, çevredeki çöpleri topladı

Erzurum'da gençler özellikle piknik ve yeşil alanlardaki çöpleri toplamak için bir etkinlik düzenledi. Let's Do It Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Gençlik Merkezleri'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte poşetlerce çöp toplandı. Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında dünya genelinde aynı gün, milyonlarca gönüllünün katılımıyla çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuluyor.