Erzurum'da gençler özellikle piknik ve yeşil alanlardaki çöpleri toplamak için bir etkinlik düzenledi. Let's Do It Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Gençlik Merkezleri'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte poşetlerce çöp toplandı. Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında dünya genelinde aynı gün, milyonlarca gönüllünün katılımıyla çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuluyor.

Gençler poşetleri aldı, çevredeki çöpleri topladı

ERZURUM - Erzurum'da gençler özellikle piknik ve yeşil alanlardaki çöpleri toplamak için bir etkinlik düzenledi. Let's Do It Derneği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Gençlik Merkezleri'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte poşetlerce çöp toplandı. Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında dünya genelinde aynı gün, milyonlarca gönüllünün katılımıyla çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuluyor.

Gençler temiz bir çevre için toplandı

Let's Do It etkinliği, Estonya'da 2008 yılında bir grup gönüllü tarafından başlatıldı ve kısa sürede dünya geneline yayıldı. Bu öncelik, dünya çapında temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Erzurum'daki etkinlik, Aziziye Gençlik Merkezi, Palandöken Gençlik Merkezi ve Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan yaklaşık 70 katılımcıyla gerçekleştirildi. Gönüllüler arasında yer alan Ahmet Yasin Kadanalı, etkinliğe katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğunda. Bu etkinliğe katılmak, çevremize duyarlı olmamız gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

Gençlerden duyarlı davranış

Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, gençlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz çevreye duyarlılık konusunda örnek bir davranış sergiliyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam için temel bir faktördür" dedi. Gençlik Lideri Mehmet Emin Daş ise 2013 yılında Erzurum İl Temsilciliğini yaptığı bu hareketin 10 yıldan fazladır sürdürülüyor olmasından dolayı gurur duyduğunu Gençlik Spor Bakanlığının" Yeşil Beceriler" projesi ile doğaya yönelik çok fazla etkinlik yaptıklarını ve gençleri Gençlik merkezlerine beklediklerini söyledi. Let's Do It Erzurum İl Temsilcisi Yaren Nur Sulanç, Dünya Temizlik Günü'nün önemine vurgu yaparak, "Dünya genelinde temiz bir çevre için bir araya gelmek, gelecek nesiller için büyük bir adım. Çevremizi korumak, yaşadığımız dünyaya olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.