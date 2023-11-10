Genç kızı intihardan arkadaşı kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen genç kız, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde çatıdaki genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, polis genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada arkadaşı, üzerine atlayarak tuttuğu genç kızı kurtardı. Polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç kız, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. - MARDİN