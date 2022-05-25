Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı - Haberler

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlar, zaman zaman gündem oluyor. Son olarak bir kadın kullanıcı tarafından yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

"ERKEK DEDİĞİN KILLI OLUR"

Erkeklerin kıl aldırmasıyla ilgili konuşan kadın, "Kılsız adam mı olurmuş oğlum ya? Oldu olacak babet çorap da giysinler. Erkeğin sakalı olur, döşünde kılı olur. Sakal bırakın ki kimin ne olduğu belli olsun. Ayrıca kıl erkeği sert yapar. Tamam kadınlar bakımlı olsun ama erkek azıcık ayı gibi dolaşsın ortada. Kadın ve erkeğin farkı ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Genç kadının bu sözleri, sosyal medyada da bir tartışma başlattı. Bazı erkekler, kadının fikirlerine karşı çıkarken, bazı kadınlar ise kadını haklı buldu. Ayrıca kadına destek vermeyen çok sayıda kullanıcı da eleştirel yorumda bulundu.