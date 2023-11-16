Gemlik'te dere yatağına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 85 yaşındaki bir adam, dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dere yatağına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evde olmadığı anlaşılan 85 yaşındaki Güngör Sezer'in yakınları yaşlı adamı aramaya çıktı. Uzun süre evin etrafında aranan yaşlı adamın cansız bedeni evin yakınında bulunan Çağlayan Deresi'nin kenarında bulundu.

Yakınlarının haber verdiği 112 acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı adamın cenazesi nöbetçi savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkartılarak kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Rahatsızlıkları olduğu öğrenilen yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA