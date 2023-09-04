Gemlik Körfezi'nde yunusların şovu izleyenleri mest etti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.

Gemlik Körfezi'nde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sabah saatlerinde sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu.

Yürüyüş bandına yakın mesafelere kadar gelen 2 yunus balığı suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman ses çıkartan ve birbirleri ile oynayan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.

(HT-AB-İHS)