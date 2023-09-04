Gemlik Körfezi'nde Yunusların Şovu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaparak izleyenleri büyüledi. Yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu ve uzun süre oyunlar oynadı.
Gemlik Körfezi'nde yunusların şovu izleyenleri mest etti
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.
Gemlik Körfezi'nde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sabah saatlerinde sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu.
Yürüyüş bandına yakın mesafelere kadar gelen 2 yunus balığı suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman ses çıkartan ve birbirleri ile oynayan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.
(HT-AB-İHS)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Yaşam