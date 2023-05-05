Gemlik Belediyesi Tadilat Atıklarına Yönelik Denetimlerini Sıklaştırdı

Gemlik Belediyesi, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan tadilat atıklarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçenin Kumla, Kurşunlu, Narlı, Karacaali ve Kumsaz gibi yazlık bölgelerinde denetim yapan zabıta ekipleri, bu bölgede yaşayan vatandaşları hafriyat atıklarını kapılarının önüne bırakmamaları yönünde uyarıyor.

Gemlik Belediyesi, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan tadilat atıklarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçenin Kumla, Kurşunlu, Narlı, Karacaali ve Kumsaz gibi yazlık bölgelerinde denetim yapan zabıta ekipleri, bu bölgede yaşayan vatandaşları hafriyat atıklarını kapılarının önüne bırakmamaları yönünde uyarıyor.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla birlikte tadilat atıkları evlerden alınacak. Evlerinde tadilat yapan ve hafriyatlarını atık sahasına götürmeye imkanı olmayan vatandaşlar, Gemlik Belediyesi'nin 0224 513 45 21 no'lu telefonundan dahili 1185'i arayarak bu hizmetten Gemlik Belediye Meclisi'nin belirlediği tarifelerle ücreti karşılığında faydalanabilecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hafriyat atıklarını vatandaşların atık sahasına çeşitli sebeplerle götüremediğini bunun da görüntü kirliliği oluşturduğunu belirterek, Gemlik Belediyesi olarak bu sorunu ortadan kaldırdıklarını ve denetimlerin devam edeceğini söyledi.