Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardımları 10 Kat Artırdı

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, belediyenin yaşama geçirdiği sosyal projelerle hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Sertaslan, ilçe genelinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinlemeye devam ediyor.

Yaşama geçirdikleri sosyal projelerle Gemlik'te yaşayan hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çaba gösterdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, "Aday olduğumuz günlerde 'Sosyal yardımları kesecekler' demişlerdi, biz 10 kat artırdık" dedi.

Başkan Sertaslan, ilçe genelinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sertaslan'ın son durağı İstiklal Caddesi oldu. Burada esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluşan Başkan Sertaslan'a; CHP Milletvekili adayları Orhan Sarıbal ve Mehmet Atmaca, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız ve CHP Gemlik Kadın Kolları eşlik etti.

Gemlik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik açısından Türkiye'nin örnek belediyelerinden olduğunu aktaran Başkan Sertaslan, Türkiye'de yardım anlayışının erzak paketine indirgendiğini ama bu paketlerde vatandaşların ihtiyacı olan ürünlerin bulunmadığını belirtti. Gemlik Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri kampüsünde 800 metrekarelik kapalı alana sahip Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını ve bu sayede Gemlik'te hiçbir çocuğun yatağa aç girmediğini söyleyen Başkan Sertaslan, şunları kaydetti:

"Halk Market'imiz kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 milyon kredilik alışveriş imkanı sağladı. Bu marketimizde sadece gıda ürünleri değil, çeşitli hijyen ürünleri ve giyim ürünleri bulunuyor. Sosyologlarımız tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her ay marketimizden evin kadınına verdiğimiz Halk Kart ile birlikte 300, 350 ve 400 liralık alışveriş imkanı sağlıyoruz. Bu sayede belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımızın onuru ve gururu kırılmadan her ay belirlenen günlerde alışverişlerini marketlerimizden yapabiliyor. Bizim hakkımızda bunlar göreve gelince 'Sosyal yardımları kesecekler' denildi ama biz 10 kat artırarak vatandaşımızın zor gününde yanında olduk."

Gemlik Belediyesi'nin ilçenin beş farklı noktasında kurduğu Halk Büfe'lerin vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıdayı ulaştırdığına da değinen Başkan Sertaslan, "Halk Büfe'lerimiz kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımızın takdirini alıyor. Vatandaşa piyasa fiyatının yüzde 30 altına ürünleri ulaştıran büfelerimiz sayesinde her yıl binlerce lira hemşehrilerimizin cebinde kalıyor. Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçtiği bu süreçte halk büfelerimiz vatandaşın derdine derman oluyor" diye konuştu.