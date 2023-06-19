Samsun'da bir gelin, karaciğer nakli olan dayısını düğün günü gelinliğiyle hastanede ziyaret ederek vefa örneği sergiledi. Gelin ve damat hastanedeki ziyaretin ardından düğün salonuna gitti.

- Gelinin vefası: Karaciğer nakli olan dayısını gelinliğiyle hastanede ziyaret etti

Damada mutfak önlüğü ve bulaşık süngerinden takı

SAMSUN - Samsun'da bir gelin, karaciğer nakli olan dayısını düğün günü gelinliğiyle hastanede ziyaret ederek vefa örneği sergiledi.

Samsun'un Canik ilçesinden bulunan Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Çetinkaya, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer nakli oldu. Müdür Çetinkaya hastanede tedavisinin sürmesi nedeniyle yeğeni Kübra Öğrek ile Harun Dündar'ın düğün törenlerine gidemedi. Cengiz Çetinkaya bu mutlu gününde yeğeninin yanında olamayınca yeğine gelinliğiyle ona geldi. Kübra Öğrek, damadı da yanına alıp "Dayım gelemezse ben yanına giderim" diyerek düğün öncesi dayısını ziyaret etti. Hasta yatağında karşısında gelinlik içinde yeğenini gören Cengiz Çetinkaya, büyük mutluluk yaşadı. Gelin ve damat hastanedeki ziyaretin ardından düğün salonuna gitti.

Gelin Kübra Öğrek, "Kendisi düğünümde olamayacağı için ben yanına gittim, ziyaret ettim. Kendisi de çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Biliyorum ki kalbi bizimle. Ben de ona tüm kalbimle duacıyım. İnşallah çok sağlıklı bir şekilde yanımıza dönecek" dedi.

Damat Harun Dündar ise "Dayımız rahatsızlığından dolayı gelemedi. Biz onu ziyaret ettik. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

Düğünde ise damadın arkadaşlarının takı töreni sırasında kendisine mutfak önlüğü ve ipe dizdikleri bulaşık süngerlerini takmaları herkesi güldürdü.