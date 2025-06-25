Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti

Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti
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Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti
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Resmi nikah sonrası dini nikahları kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Gelin mehir olarak "Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi. İmam altın gibi değeri düşmeyecek bir maden isteyebileceği yönünde uyarıda bulununca gelin bu sefer 1 kilogram altın isteğinde bulundu. Yaşanan diyaloglar güldüren anlara sahne oldu.

"Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal" olarak bilinen mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler haberlere konu oluyor. Bir gelinin mehir isteği karşısında salondaki herkes şoke oldu.

"LONDRA'DA BAHÇELİ EV VE BAHÇESİNDE İNEK"

Resmi nikahlarından sonra dini nikah kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Mehir isteği sorulan gelin, " Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi. Salondakiler gelinin isteği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken gülüşmeler başladı.

SONRA 1 KİLOGRAM ALTIN İSTEDİ

Daha sonra imam, "Altın ya da değeri düşmeyecek bir maden olarak söyleyin. Gram olarak diyeceksiniz mesela 500 gram altın" şeklinde gelini uyardı. Gelin ise bu uyarının üzerine 1 kilogram altın istediğini belirtti. Diyaloglar güldüren anlara sahne oldu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Gecekondu gülüne bak sen

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Haber YorumlarıRamazan:

damat sen hayatında londra mı gördün deyip kalkması lazımdı bugün inek isteyen yarın seni inek gibi sağar. Sanki inek olsa her gün altına eğilip süt sağacak

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Dini değerlerle alay etmek Allah muhafaza kişiyi imanından eder. Bu gevşekleri biri uyarsın.

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Haber Yorumlarıseennu:

İyice zıvanadan çıktılar mehir'i ti ye almaya başladılar,kızlarda kendilerini altın yumurtlayan tavuk zannetmeye başladı ,imam nikahı oyuncak nikah değildir,orada Allah katında karı koca oluyorsun,mehir kadının güvencesidir lakin dalga geçer gibi değil adam gibi uygun bir mebla istenir,bu yapılanlar nikahla dalga geçmek gibi bir şeydir,sonradan görme olmayın düşmez kalkmaz bir Allah'tır bugün zenginsin yarın fakir.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Kuranda imam nikahıyla alakalı hiç bir ayet yoktur geçmişte memur yetersizliğinden imamlara bu yetkinin verilmesi ile gelenek olmuştur islamiyet açısından bi değer ifade etmiyor yani kıymazsam helalim olmaz konuları tamamen hurafe

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