Gelin Arabası Olarak Süslenen Kamyonetle Yapılan Yolculuk

ATAŞEHİR'de yaşayan aile, gelin arabası olarak süsledikleri kamyonetle Esenyurt'ta oturan gelinlerini alarak yola çıktı. Yeni çiftin kamyonet kasasındaki yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift, Pazar günü düğün töreni düzenledi. Ataşehir'de oturan damat ve ailesi, akşam saatlerinde süsledikleri kamyonetle Esenyurt'ta yaşayan gelini almaya gitti.Gelinle damat, süslenen kamyonetin kasasına binerek Ataşehir'e doğru konvoy halinde yola çıktı. Konvoydakiler, zaman zaman durup müzik eşliğinde oynayarak bu mutlu güne eşlik etti. Gelinle damadın kamyonet kasasında yaklaşık 60 kilometre süren yolculuğu trafikteki sürücülerin de dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.