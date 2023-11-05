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Gelibolu'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.