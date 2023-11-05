Gelibolu'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
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Yaşam Haberleri
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi ve bölgedeki yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.
Gece boyunca soğutma işlemini sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin de yardımıyla çalışmalarını hızlandırdı.
Bölgedeki soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam