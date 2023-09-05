Gelibolu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve ters döndü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hafif yaralı olarak tedavi edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden, M.M.K. idaresindeki 34 CHH 791 plakalı otomobil, Koruköy Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpıp ters döndü.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Hafif yaralanan M.M.K, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Yaşam