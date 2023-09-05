Gelibolu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve ters döndü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hafif yaralı olarak tedavi edildi.