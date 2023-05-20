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Gelibolu'da Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Gelibolu'da Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Yaşam Haberleri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çokal köyünde Ahmet Gürel (73) ve Galip Gürel'in (38) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine Evreşe ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken Gürel ailesinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA / Yaşam

Ahmet Gürel Çanakkale İtfaiye Yaşam Haberler

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