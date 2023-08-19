Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Yassı Semaver İlgi Görüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü olan ve geleneksel yöntemlerle üretilen 'yassı semaver' tasarımıyla suyun daha çabuk kaynamasına sebep oluyor. Semaverin kullanıcıları, çayının tadının bir başka olduğunu belirtiyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü olan ve geleneksel yöntemlerle üretilen 'yassı semaver' ilgi görüyor. Tasarımından dolayı suyu çabuk kaynayan semaveri kullananlar, çayının tadının bir başka olduğunu söyledi.

200 yıldır el emeği ile üretilen coğrafi işaret tescilli 'yassı semaver', 32 parçadan oluşuyor. Semaver tasarımıyla suyun daha çabuk kaynamasına sebep oluyor. Yurt içi ve yurt dışından talep gören yassı semaver, Vezirköprü'de ustalar tarafından üretiliyor. Yassı semaver satıcısı Ahmet Erkaplan, "Vezirköprü'de bunu yapabilen üç tane usta kaldı. 32 parçadan oluşuyor. Hepsi el yapımı olarak sacdan ve tenekeden yapılıyor. Bunun erken kaynamasının sebebi dar olmasından kaynaklanıyor. Ateşliği yakın olunca mecburen çayı erken kaynatıp güzelce demliyor. Tadı daha bir değişik oluyor. Üstüne bir de porselenden demlik koyarsan daha iyi oluyor. Vezirköprü semaverini Türkiye Cumhuriyeti'nin başka bir yerinde bulamazsınız" dedi.

Satıcı Hasan Ünlü ise, "Yassı semaver adıyla bilinir. Kalaylı tenekeden yapılmaktadır. 32 parçası vardır. Çayı lezzetli olur. Özellikleri Türkiye'nin başka yerinde

yapılmaz. Tescillidir ve elle üretilmektedir. Haftada toplam 10-15 adet semaver yapılmaktadır. Vezirköprü vatandaşı bunu erken kaynadığından dolayı tercih ediyor. Fiyatı 300 ile 400 lira arasında değişmektedir. İlçemize gelen herkes bu semaveri yıllardır tercih ediyor" diye konuştu. - SAMSUN