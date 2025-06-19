GELECEĞİN TASARIMCILARI SAHNEDE: Future Designers Scout Projesi Final Defilesine Hazırlanıyor

GELECEĞİN TASARIMCILARI SAHNEDE: Future Designers Scout Projesi Final Defilesine Hazırlanıyor
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Anadolu'nun kültürel zenginliğinden ilham alan "Future Designers Scout" projesi, giysi, ayakkabı ve çanta temalı tasarımlarla çocukların yaratıcılığını gün yüzüne çıkarıyor. Proje, Eyüpsultan'daki Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ocak 2024'te başlayan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bu pilot proje kapsamında, 7–10 yaş aralığında yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 16 finalist büyük defileye katılmaya hak kazandı. Final gösterisi 18 Haziran 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

Tasarım süreci boyunca öğrencilere, alanında tanınmış isimlerden eğitimler ve birebir mentorluk desteği sağlandı. Projeye tüm kumaş, materyal ve üretim desteği; Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) Başkanı Hüseyin Kazıkkaya ve dernek yönetimi tarafından sunuldu.

Eğitim ve değerlendirme komisyonunda; Çiğdem Akın, Feyza Aktulga, Nesrin Kargın ve Talar Kayaoğlu Bedikyan gibi sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Tasarımcı katkıları arasında ise Mehmet Hasgül, Can Oker, Melek Ravza Altınevlek ve Zehra Zengin gibi isimler dikkat çekti. Styling desteği Özgür Parlaklı tarafından sağlandı.

GELECEĞİN TASARIMCILARI SAHNEDE: Future Designers Scout Projesi Final Defilesine Hazırlanıyor

Projenin organizasyonunu MOTAD Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, MOTAD Yönetim Kurulu üyeleri ve yaratıcı direktör Ferhan Aral üstlendi. Eğitim danışmanlığını ise Feyza Aktulga yürüttü.

Projenin temel amacı, çocuklara yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak ve onları kültürel değerlerle harmanlanmış özgün tasarımlar üretmeye teşvik etmek. Aynı zamanda, eğitim ve sektör iş birliklerini güçlendirerek tekstil alanında erken yaşta yönlendirme sağlamayı hedefliyor.

GELECEĞİN TASARIMCILARI SAHNEDE: Future Designers Scout Projesi Final Defilesine Hazırlanıyor

Destekçiler arasında Roberto Milano'dan Süleyman Erdem, Beyza Tekstil'den Levent Özer, Parkkaron'dan Melih Kalkan, Misscix'ten Adem Demirbaş ve See You Fashion'dan Oğuzhan Saltan gibi sektör temsilcileri yer aldı.

MOTAD Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve farklı illerde benzer çalışmalarla sürdürülmesi hedefini paylaştı. 2025–2026 döneminde kapsamın genişletilmesi ve projenin sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

GELECEĞİN TASARIMCILARI SAHNEDE: Future Designers Scout Projesi Final Defilesine Hazırlanıyor

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Yaşam
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