Geçitaltı köyünde kaynak suyunun kurumaması için her yıl kurban kesiliyor

Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşayan vatandaşlar, kaynak suyunun kurumaması için her yıl kurban keserek şükürlerini ifade ediyorlar. Köyde düzenlenen etkinliğe çevre köylerden ve ilçeden de katılım sağlanıyor.

Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki kaynak suyun kurumaması için her yıl çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurban kesiliyor.

Ağustos ayının son haftasında Geçitaltı köyü yakınlarında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Armutlu, Geçitaltı ve Tosunpınar köylerinin içme suyunu karşılayan kaynak suyun kurumaması için etkinlik düzenliyor.

Gün boyunca su kenarında zaman geçiren vatandaşlar, pişirdikleri yemekleri köye gelen ziyaretçilere ikram ediyor.

Geçitaltı köyü Muhtarı Mehmet Ön, köylerinde kaynak suyunun olduğunu ve uzun yıllardır her ağustos ayının son haftasında bütün köylülerin şükür amacıyla kurban kestiğini söyledi.

Batman'dan, Diyarbakır'dan ve çevre ilçelerden vatandaşların köye gelerek etkinliğe katıldıklarını belirten Ön, kaynak suyunu içme ve tarımsal sulamada kullandıklarını anlattı.

Etkinliğe, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.