Erzincan'da köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra yamaçtan aşağıya koşarak uzaklaştı.

Gece otomobilin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra yamaçtan aşağıya koşarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan bir vatandaş Kalecik köyüne otomobiliyle seyir halindeyken yolda iki boz ayıya denk geldi. Aracın önünde uzun süre koşan ayılar karanlıkta gözden kayboldu.

Ayıları gören vatandaş aracını yavaşlatarak cep telefonu kamerası ile bu anları kaydetti.